Süper Lig maçları CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK, Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor, Çaykur Rizespor-Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadeleleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Can Keleş, Nuno da Costa
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Operi, Umut, Yusuf, Kemen, Crespo, Keny, Piatek
Onvo Antalyaspor: Abdullah, Kelven, Bahadır, Soner, Erdal, Bünyamin, Safuri, Gaich, Güray, Kaluzinski, Veysel
Gaziantep FK: Burak, Arda, Furkan, Kozlowski, Semih, Sorescu, Ndiaye, M'bakata, Maxim, Husic, Okereke
Reeder Samsunspor: Okan, Bola, van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Ait Bennasser, Holse, Emre Kılınç, Schindler, Dimata
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Radakovic, Murat, Charisis, Efkan, Samuel, Garry Rodrigues, Simic, Koita
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Abdülkadir, Akintola, Sowe
Göztepe: Arda, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo