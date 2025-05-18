Alanyaspor-Beşiktaş MAÇI TIKLA İZLE | Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 3. sıraya yükselen siyah-beyazlılar, kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Kara Kartal, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve 58 puan topladı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başarılı performansını sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Joao Pereira yönetiminde kritik 3 puanlar alıp 15. sıraya kadar yükselen Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Amir, Rafa, Joao Mario, Rashica, Mustafa, Immobile

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 3 PUAN

Ligi 3. sırada bitirip Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Beşiktaş, son haftalarda aldığı puanlarla Samsunspor'u geçmeyi başardı. Sezonun bitimine 3 hafta kala sıralamadaki yerini korumayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Alanya'da oynanacak kritik deplasmanda hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibine karşı 3 puan almayı amaçlayan Kara Kartal, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 61'e çıkartmak istiyor.

SİYAH-BEYAZLILAR DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşıktaş, bu sezon deplasmanda 16 maça çıkarken 23 puan topladı. Siyah-beyazlılar 5 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı ve dış sahada en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkat çekiyor. Dış sahada oynadığı müsabakalarda 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 13 gol gördü.

SON 3 MAÇTA 9 PUAN

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, 33. haftada Hatayspor'u 5-1, 34. haftada Fenerbahçe'yi 1-0, 35. haftada ise Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sezon üst üste en fazla 4 hafta galibiyet alabilen Kara Kartal, Alanyaspor'u yenmesi durumunda bu istatistiği tekrarlamış olacak.

GEDSON FERNANDES KADRODA YOK

Sıyah-beyazlılarda kamp kadrosu açıklandı. Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları, Gedson Fernandes ise anneannesinin vefatından dolayı Alanyaspor karşısında forma giymeyecek. Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara bu hafta başlayan ve kadroda yer alan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, Alanya'da forma giymek için teknik direktör Solskjaer'den şans bekliyor. Öte yandan uzun süredir takımdan ayrı kalan Zaynutdinov, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN ALANYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda siyahbeyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.

SON 3 MAÇTA BERABERLİK

Sıyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. İki beraberlik bir mağlubiyet alan Kara Kartal, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 3-0'lık skorla aldı.

ALANYASPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 18. RANDEVU

Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde 17 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncuyeşilliler 3 kez sahadan galip ayrılırken 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Kartal, 34 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 18 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

4 İSİM SINIRDA

Beşıktaş'ta, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 4 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu, forvetler Semih Kılıçsoy ile Ciro İmmobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu futbolcular, kart görmeleri durumunda gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Emirhan Topçu da sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasında yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.

Öte yandan kritik randevu öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem de açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR'ı Avusturyalı Josef Spurny oldu. AVAR'da ise Erkan Engin görev yapacak.