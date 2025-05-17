Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 36. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Hatayspor maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Dönmezer; Burak, Ersoy, Kalender; Kurtulan, Maestro, Aydoğan, Balat, Kol; Barasi, Fougeu

Hatayspor: Bekaj; Çörekçi, Kilama, Yılmaz, Sertel; Yıldız, Massanga; Boutobba, Sağlam, Fernandes; Aboubakar

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋