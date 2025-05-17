CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 08:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 36. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Hatayspor maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Dönmezer; Burak, Ersoy, Kalender; Kurtulan, Maestro, Aydoğan, Balat, Kol; Barasi, Fougeu

Hatayspor: Bekaj; Çörekçi, Kilama, Yılmaz, Sertel; Yıldız, Massanga; Boutobba, Sağlam, Fernandes; Aboubakar

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe transfer görüşmelerine başladı!
G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi
DİĞER
Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takımlar belli oldu! İşte kupayı müzesine götüren o takımlar
Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasası" patladı! Ertan Yıldız'dan "Eko"sistem itirafları: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...
Osimhen için tarihi kampanya!
F.Bahçe'den Goretzka harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? Heidenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? 09:05
Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? 09:00
Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman? 08:57
Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman? Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman? 08:51
Adana Demirspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 08:45
Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cumartesi 2025 08:12
Daha Eski
Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! 00:18
Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! 00:16
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 23:45
F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor 23:40
G.Saray'a Sane müjdesi! G.Saray'a Sane müjdesi! 23:40
G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi 23:40