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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig VAR kayıtları açıklandı

VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Opoku’nun ve Muslera’nın pozisyonları

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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VAR kayıtları açıklandı

BAŞAKŞEHİR-F.BAHÇE (DAKİKA 55) OPOKU'NUN ELLE TEMASI

VAR: Burak sahada inceleme. Sana elle oynama nedeniyle penaltı için sahada inceleme öneriyonum. 3 numara lütfen.

HAKEM: (Burak Pakkan): Tamam.

VAR: İlk temas noktası, kaleye atılan şut.

HAKEM: Tamam, ben monitördeyim.

VAR: Kaleye atılan şutta temas noktası.

HAKEM: Başka açı istiyorum. Hayır, hayır iyi değil, iyi açı değil.

VAR: Aç, dur, büyüt.

HAKEM: Tamam, oynat, oynat normal hız, normal hız.

VAR: Normal hız.

HAKEM: Tamam, ben kararıma bağlı kalacağım; bu penaltı değil. Bu doğal pozisyon.

VAR: Sen kaldırıyorsun, tamam.

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VAR: Attilla dinle beni. Temas kesinlikle tam çizgi üzerinde. Ama ofsayt. Sana kararın anlaşılır olması için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM (Atilla Karaoğlan): Belki yapabiliriz, yapabiliriz.

VAR: Ya da kaptanlarla konuşursun. Ya da sahada incelemeye gidersin.

HAKEM: Tamam, temas noktasını görüyorum.

VAR: Temas tam olarak çizginin üstünde. Yani normalde penaltı vuruşu olacak. Fakat ofsayt var.

HAKEM: Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin? Trabzonspor oyuncusu ofsayt.

VAR: Trabzonspor oyuncusu ofsayt. Yani bu atak aşamasında.

HAKEM: Tamam, çizgiyi göndereceksiniz tamam. En direkt serbest vuruş vereceğim.

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