VAR kayıtları açıklandı

BAŞAKŞEHİR-F.BAHÇE (DAKİKA 55) OPOKU'NUN ELLE TEMASI
VAR: Burak sahada inceleme. Sana elle oynama nedeniyle penaltı için sahada inceleme öneriyonum. 3 numara lütfen.
HAKEM: (Burak Pakkan): Tamam.
VAR: İlk temas noktası, kaleye atılan şut.
HAKEM: Tamam, ben monitördeyim.
VAR: Kaleye atılan şutta temas noktası.
HAKEM: Başka açı istiyorum. Hayır, hayır iyi değil, iyi açı değil.
VAR: Aç, dur, büyüt.
HAKEM: Tamam, oynat, oynat normal hız, normal hız.
VAR: Normal hız.
HAKEM: Tamam, ben kararıma bağlı kalacağım; bu penaltı değil. Bu doğal pozisyon.
VAR: Sen kaldırıyorsun, tamam.
TRABZON-G.SARAY (DAKİKA 44) VİŞÇA-MUSLERA MÜCADELESİ
VAR: Attilla dinle beni. Temas kesinlikle tam çizgi üzerinde. Ama ofsayt. Sana kararın anlaşılır olması için sahada inceleme öneriyorum.
HAKEM (Atilla Karaoğlan): Belki yapabiliriz, yapabiliriz.
VAR: Ya da kaptanlarla konuşursun. Ya da sahada incelemeye gidersin.
HAKEM: Tamam, temas noktasını görüyorum.
VAR: Temas tam olarak çizginin üstünde. Yani normalde penaltı vuruşu olacak. Fakat ofsayt var.
HAKEM: Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin? Trabzonspor oyuncusu ofsayt.
VAR: Trabzonspor oyuncusu ofsayt. Yani bu atak aşamasında.
HAKEM: Tamam, çizgiyi göndereceksiniz tamam. En direkt serbest vuruş vereceğim.