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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Romulo’nun talibi çok

Romulo’nun talibi çok

Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü için Ajax, Feyenoord, Roma ve Monaco’nun dışında 3 kulüp daha sırada. Göz-Göz’ün bonservisi beklentisi ise 15 milyon euro

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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Romulo’nun talibi çok

Göztepe'de 1.5 yıldır forma giyen Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'ye devre arasında gelen Romulo, Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası dahil 31 resmi maça çıkan 23 yaşındaki sambacı, toplam 15 gol atıp 10 da asist yaptı. Genç santrfora Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ile Fransa'dan Monaco takımları talip oldu. Bu ekiplerin dışında 3 kulübün daha Romulo için girişimlerde bulunacağı kaydedildi. Brezilya'da A.Paranaense'den önce kiralanan ardından opsiyon kullanılarak 3.5 milyon Euro'ya alınan Romulo için, Göztepe'nin sahibi olan Sport Republic şirketinin 15 milyon Euro ve üzerinde gelir beklediği belirtildi.

GÖZTEPE'DE YENİ ROMULO'LAR YOLDA

Göztepe'de transferin gözdesi olan Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso'yu keşfeden Brezilyalı scout Bolivar Silvera, sarı-kırmızılıların yeni scout şefi oldu. Bolivar Silvera'nın Güney Amerika'dan çok sayıda genç oyuncuyu İzmir'e getireceği öğrenildi.

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