Göztepe 1-1 Atakaş Hatayspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, 35. hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Özellikle sezonun ilk yarısında kendi sahasında bileği bükülmeyen Göz-Göz, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında galibiyet alamadı.
Mücadele 1-1 sonuçlanırken Göztepe'nin golünü 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, Hatayspor'un beraberlik golünü ise 27. dakikada Bilal Boutobba kaydetti.
Atakaş Hatayspor, 79. dakikada Carlos Strandberg'in kırmızı kart görmesi sonucu maçın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etti.