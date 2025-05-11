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Haberler Göztepe Göztepe 1-1 Atakaş Hatayspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Göztepe 1-1 Atakaş Hatayspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Atakaş Hatayspor'u ağırladı. İzmir ekibi, küme düşmesi kesinleşen rakibine karşı üstünlük kuramadı ve mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 20:56
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Göztepe 1-1 Atakaş Hatayspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, 35. hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Özellikle sezonun ilk yarısında kendi sahasında bileği bükülmeyen Göz-Göz, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında galibiyet alamadı.

Mücadele 1-1 sonuçlanırken Göztepe'nin golünü 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, Hatayspor'un beraberlik golünü ise 27. dakikada Bilal Boutobba kaydetti.

Atakaş Hatayspor, 79. dakikada Carlos Strandberg'in kırmızı kart görmesi sonucu maçın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etti.

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