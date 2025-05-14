Jakirovic müjdesi

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın Radyo Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Açıkalın, Antalyaspor galibiyetiyle ligde kalmayı garantilemelerinin ardından takımı dipten çıkaran 48 yaşındaki Boşnak teknik direktörleri Sergej Jakirovic konusunda müjde verdi. Açıkalın, "Kayserispor'da çok önemli bir geri dönüşe imza attık. Süper Lig'de kalmamızla birlikte Sergej Jakirovic'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Jakirovic ile devam edeceğiz. Hocamız ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz" dedi.

RAMS PARK'TA HEDEFİMİZ 3 PUAN

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'la RAMS Park'ta oynayacakları maç öncesinde rakiplerinin 1 puan alması halinde şampiyonluğu kutlayacak olmalarıyla ilgili Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılıların hesabının kendilerini ilgilendirmediğini vurguladı. Açıkalın, "Galatasaray 1 puan alırsa şampiyon olacak. Ancak Galatasaray'ın hesabı bizi ilgilendirmez. Kayserispor olarak Galatasaray maçında da her maçımızda da amacımız 3 puandır. Kayserispor her maçını kazanmak ister. Kayserispor'un hedefi 3 puandır, bu 3 puan hedefinde de rakip fark etmez" diye iddialı konuştu.

Sergej Jakirovic, 28 Ocak'ta göreve gelirken 17. sıradayken aldığı Kayserispor'u 14 haftada topladığı 28 puanla 11. sıraya taşıdı. Jakirovic yönetimindeki Kayserispor 7 maç üst üste iç sahada kazanarak kulüp rekoru kırdı. 26 puanda kalan Beşiktaş'ı geride bıraktı. 32 puan toplayan Galatasaray ile 30 puan alan Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer aldı