PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 13.05.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat/saha olayları, Beşiktaş ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Hukuk Müşavirliği'nce 13.05.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MURAT YAMAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca13.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 09.05.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu BRUNO VIANA WILLEMEM DA SILVA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca10.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MARUF GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDULLAH KAVUKÇU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 11.05.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ DÖNMEZ'in 11.05.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu SERGIO CARLOS STRANDBERG'in 11.05.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncave "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi EMRE ASLAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 12.05.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 11.05.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 12.05.2025 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- 52 ORDUSPOR FK Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

52 ORDUSPOR FK Kulübü teknik sorumlusu CAHİT ERÇEVİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü Başkanı AHMET GAFFAR AKARCA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KIRIKKALE FK SPOR Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRIKKALE FK SPOR Kulübü Başkanı ADNAN DUMAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KIRIKKALE FK SPOR Kulübü futbolcusu YILDIRAY KOÇAL'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.