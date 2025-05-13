Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Çifte kupa hedefiyle sezona damga vurmaya hazırlanan Galatasaray'da, beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon fazla süre alamayan genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'a, Avrupa'dan iki kulüp birden talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Her iki kulübün de Eyüp'ün potansiyelini yakından takip ettiği ve sezon sonunda Galatasaray'la temasa geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.
Eyüp Aydın, 2023 yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ikinci takımından Galatasaray'a 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar beklenen süreleri alamadı.
Bu sezon Galatasaray A Takımı formasıyla yalnızca 3 resmi karşılaşmada görev alan Eyüp Aydın, 1 gol atmayı başardı.
Genç yıldızın piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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