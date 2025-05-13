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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede

Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Çifte kupa hedefiyle sezona damga vurmaya hazırlanan Galatasaray'da, beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon fazla süre alamayan genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'a, Avrupa'dan iki kulüp birden talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 12:44
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ALP ÜLGENALP
Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede

Sezonu hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası zaferiyle taçlandırmak isteyen Galatasaray'da, sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede

Sarı-kırmızılı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu Eyüp Aydın'a Avrupa'dan iki kulübün talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede

İtalyan gazeteci Maurizio Russo'nun haberine göre, İtalyan ekibi Sassuolo ile Bundesliga temsilcisi Augsburg 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede

Her iki kulübün de Eyüp'ün potansiyelini yakından takip ettiği ve sezon sonunda Galatasaray'la temasa geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede

Eyüp Aydın, 2023 yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ikinci takımından Galatasaray'a 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi! Genç yıldız için iki Avrupa kulübü devrede

Genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar beklenen süreleri alamadı.

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