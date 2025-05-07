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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara çağrı!

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara çağrı!

Trendyol Süper Lig Ekiplerinden Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bundan sonraki tüm maçların final niteliğinde olduğunu ve taraftara çok büyük görev düştüğünü belirtti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 16:14
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Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara çağrı!

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Çalımbay, Sivas'ın kendi memleketi olduğunu ve bunun bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Çalımbay, Sivasspor ile daha önce de birçok başarıya imza atıklarını dile getirerek "3 yıl üst üste Avrupa kupalarına katıldık, Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa'da da çok başarılı işlere imza attık. Beni çağırdıklarında ekibimle gelmemek gibi bir şansım yoktu. Net Global Sivasspor bizim takımımız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Sipay Bodrum FK maçı öncesinde taraftara çok büyük iş düştüğünü ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bodrum FK maçı kolay olmayacak. Onlar da bizim gibi mücadele ediyor. Bundan sonraki tüm maçlar final niteliğinde. Bu noktada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz. Sivas için çok kritik bir maç. Göreve geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızla birebir ve takım halinde konuşuyoruz. İyi çalışıyoruz ancak sorumluluk almaları gerekiyor. Elbette bizim de şanssızlıklarımız oldu. Transfer döneminde gelemediğimiz için transfer yapamadık. Bu bizim için büyük bir dezavantajdı ama hiçbir zaman mazeret üretmedik. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Teknik direktörlük kariyerinde 22 yılda birçok kriz anında sorumluluk aldığını dile getiren Çalımbay, "Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktörüm. Çok takımla çalıştım, birçok kriz ortamından başarıyla çıktım. Oyuncularımıza güveniyorum. Tek eksiğimiz zaman ve transfer imkanının olmamasıydı. Ancak hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Kalan 3 maçı kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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