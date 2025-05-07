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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman

Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, perşembe günü saat 17.00'de yapılacak antrenmanın Tüpraş Stadyumu'nda taraftara ve basına açık gerçekleştirileceğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 16:11
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Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımının perşembe günü saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda yapacağı antrenmanın taraftara açık olacağını açıkladı.

Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00'dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler" denildi.

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