Galatasaray'dan 5. yıldız planı! Ezeli rakiplere flaş gönderme

Galatasaray şampiyonluk havasına girmeye başladı. Fenerbahçe ile puan farkını 4 hafta kala 8'e çıkaran Galatasaray, hazırlıkların startını verdi. Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ta 25. şampiyonluk için görsel şovlar hazırlayacak. Ayrıca ünlü sanatçıların katılımıyla şampiyonluk coşkusu tavan yapacak. Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüslerle Yenikapı'ya geçecek futbolcuları, 1.5 milyonu aşması beklenen Sarı-Kırmızılı taraftar karşılayacak. Rams Park'tan dronelarla uçurulacak 5 yıldız, Dolmabahçe ve Kadıköy üzerinden geçip, Yenikapı'ya inecek.