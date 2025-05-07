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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 5. yıldız planı! Ezeli rakiplere flaş gönderme

Galatasaray'dan 5. yıldız planı! Ezeli rakiplere flaş gönderme

Ligde üst üste 3. şampiyonluğuna emin adımlarla giden Galatasaray'da kutlama planları yapılıyor. Cimbom, 5. yıldızı dronelarla Kadıköy ve Dolmabahçe üzerinden uçurarak Yenikapı’daki etkinlik alanına indirecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan 5. yıldız planı! Ezeli rakiplere flaş gönderme

Galatasaray şampiyonluk havasına girmeye başladı. Fenerbahçe ile puan farkını 4 hafta kala 8'e çıkaran Galatasaray, hazırlıkların startını verdi. Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ta 25. şampiyonluk için görsel şovlar hazırlayacak. Ayrıca ünlü sanatçıların katılımıyla şampiyonluk coşkusu tavan yapacak. Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüslerle Yenikapı'ya geçecek futbolcuları, 1.5 milyonu aşması beklenen Sarı-Kırmızılı taraftar karşılayacak. Rams Park'tan dronelarla uçurulacak 5 yıldız, Dolmabahçe ve Kadıköy üzerinden geçip, Yenikapı'ya inecek.

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