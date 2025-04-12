  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Bugün takım olarak istediğimiz 3 puanı alamadık ama oyuncularım maçı kazanmak için sürekli gol arayışı içerisindeydi"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Bugün takım olarak istediğimiz 3 puanı alamadık ama oyuncularım maçı kazanmak için sürekli gol arayışı içerisindeydi"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, "Bugün takım olarak istediğimiz 3 puanı alamadık ama oyuncularım maçı kazanmak için sürekli gol arayışı içerisindeydi." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 22:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Bugün takım olarak istediğimiz 3 puanı alamadık ama oyuncularım maçı kazanmak için sürekli gol arayışı içerisindeydi"

Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, mücadeleye iyi başladıklarını belirterek, "Özellikle maçın başında yaşanan bir iki pozisyonda bitiricilik noktasında daha iyi olsaydık belki bir gol çıkarabilirdik." dedi.

Yaşanan hava değişiminin oyunu oldukça etkilediğini vurgulayan Morais, "Özellikle ilk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmurla birlikte Antalya'nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü kaybetmeye başladık. Bir duran top sonrası Antalyaspor üst üste iki pozisyon buldu. İlk yarıda da maalesef gol bulmayı başaramadık." diye konuştu.

Havanın düzelmesiyle ikinci yarıda golü aramaya devam ettiklerini kaydeden Morais, buldukları golün ofsayt kararıyla geçersiz sayıldığını anlattı.

İki takımın da 3 puan için mücadele ettiğini aktaran Morais, "Bu açıdan ortada bir maçtı. Bugün takım olarak istediğimiz 3 puanı alamadık ama oyuncularım maçı kazanmak için sürekli gol arayışı içerisindeydi. Maçı kazanmak için denedik. Günün sonunda kabullenmemiz gereken ortada 1 puan var ama oyuncularımın genel performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz
F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...
Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: "Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik"
Kenan Yıldız'dan şık gol!
Kartal sahasında kayıp!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! 22:02
Arsenal Brentford'a takıldı! Arsenal Brentford'a takıldı! 21:46
Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz 21:45
Fernandes: Zor bir gece Fernandes: Zor bir gece 21:41
Der Klassiker'de gol düellosu! Der Klassiker'de gol düellosu! 21:37
"Beşiktaş'ın değerini anlatmaya çalışıyoruz" "Beşiktaş'ın değerini anlatmaya çalışıyoruz" 21:36
Daha Eski
Pole pozisyonu Oscar Piastri'nin! Pole pozisyonu Oscar Piastri'nin! 21:25
Svensson: Taraftarlarımızdan özür diliyorum Svensson: Taraftarlarımızdan özür diliyorum 21:23
Inter liderliğini sürdürdü! Inter liderliğini sürdürdü! 21:18
Şanlıurfaspor evinde mağlup! Şanlıurfaspor evinde mağlup! 21:14
Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki! Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki! 21:09
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 20:58