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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Birçok fırsat yakaladık fakat maalesef bunlardan yararlanamadık"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Birçok fırsat yakaladık fakat maalesef bunlardan yararlanamadık"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, birçok fırsat yakaladıklarını fakat bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 19:37
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Birçok fırsat yakaladık fakat maalesef bunlardan yararlanamadık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, istedikleri sonucu alamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Stoilov, maçta en az bir puanı hak ettiklerini ifade ederek, "Son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında futbolda böyle bir şanssızlığın olduğuna inanmıyorum ama maalesef bunu yaşıyoruz. Bugün de fırsat bile denemeyecek o pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra iki kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. İki aydır aslında çok benzer senaryolar. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz." diye konuştu.

Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğuna dikkati çeken Stoilov, "Geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar verdiğimizden daha fazlasını verip, daha fazlasını yapmak. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. Eğer sonuçlar gelmiyorsa istediğimizi almak için tek yol şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını vermemiz." dedi.

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