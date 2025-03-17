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Haberler Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası geride kaldı. Lider Galatasaray evinde Onvo Antalyaspor'u 4 golle geçerken Fenerbahçe ise zirve yarışında yara aldı. Sarı lacivertlilerin Reeder Samsunspor ile golsüz biten maçın ardından şampiyonluk tahmininde oranlar güncellendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 11:13
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Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü veri sitesi EuroClubIndex, 28. haftanın tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Buna göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu şöyle tahmin edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ntvspor'un derlediği haberde, Adana Demirspor'un ardından küme düşecek diğer takımlar Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor olarak sıralandı.

Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sipay Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un ise ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İkas Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü, Reeder Samsunspor'un 64 puanla üçüncü olacağı öngörüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'nin ligi 88 puanla ikinci bitireceği tahmin edilirken, Galatasaray'ın 93 puanla şampiyon olacağı öngörüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 90.4 olarak açıklanırken, Fenerbahçe'nin oranı yüzde 9.6 oldu.

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