Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası geride kaldı. Lider Galatasaray evinde Onvo Antalyaspor'u 4 golle geçerken Fenerbahçe ise zirve yarışında yara aldı. Sarı lacivertlilerin Reeder Samsunspor ile golsüz biten maçın ardından şampiyonluk tahmininde oranlar güncellendi. İşte detaylar...
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Sipay Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.
Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un ise ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin edildi.
İkas Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü, Reeder Samsunspor'un 64 puanla üçüncü olacağı öngörüldü.
Fenerbahçe'nin ligi 88 puanla ikinci bitireceği tahmin edilirken, Galatasaray'ın 93 puanla şampiyon olacağı öngörüldü.
Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 90.4 olarak açıklanırken, Fenerbahçe'nin oranı yüzde 9.6 oldu.
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