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Haberler Süper Lig Diriliş Hatay

Diriliş Hatay

Geçen hafta Trabzon’u yenen düşme hattındaki Hatay, final gibi maçta Sivas’ı da devirip umutlandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Diriliş Hatay

Süper Lig'de final gibi maçta kazanan Hatayspor oldu. Sivasspor'u ağırlayan bordo- beyazlılar, 10 kişi kaldığı ve geri düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı. 23'te Koita, Yiğidolar'ı öne geçirdi. 30'da Boutobba, eşitliği sağladı. 47'de Sivasspor'un golcüsü Manaj'ın sert vuruşunda topu çelen kaleci Bekaj gole izin vermedi ve devre 1-1 bitti.

FİNAL HAFTALARI

İkinci yarıda 55'te Recep Burak, Hatay'ı öne geçirdi. Hemen 3 dakika sonrasında Manaj, skoru 2-2'ye getirdi. 65'te sahne alan Kilama, bordo-beyazlıların galibiyetini ilan eden isim oldu. Hatayspor, Süper Lig'de gelecek hafta direkt rakibi Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u ağırlayacak.

OLMASZA OLMAZ MAÇIYDI

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, altın değerinde bir 3 puan kazandıklarını söyledi. Şahin, "Bu maçı final olarak görüyorduk. Çünkü devam etmemiz için olmazsa olmaz maçlarımızdan bir tanesiydi" dedi.

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