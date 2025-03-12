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Haberler Süper Lig Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika Süper Lig haberi | Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte o hakemler... (Süper Lig spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 18:49 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 18:57
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Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor'u konuk edeceği mücadelede düdük Ozan Ergün'de olacak. Kritik mücadele RAMS Park'ta oynanacak ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu maçta Ergün'ün yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal olacak.

Fenerbahçe - Reeder Samsunspor karşılaşmasında ise Cihan Aydın görev yapacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede Aydın'ın yöneteceği maçın yardımcı hakemleri de Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken olacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

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