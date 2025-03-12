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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı Rangers maçı öncesi intikim duygusu içinde olmadığını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 20:32 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 20:50
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Bir hafta geçirdik ve herkesin kendine göre çıkardığı sonuçlar vardı. Bu seviyede yapacağınız hatalar, maçlara veya turun kaybına neden olur Ancak hala tur kapısı açık. Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var."

"SADECE RANGERS MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Takım 18 maçtır iyi sonuçlar alıyor, Rangers'a karşı oynayan takım biz değildik! Sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz! Arkasında Samsunspor ile zor maça çıkacağız. Ligde şampiyon olmanın öneminin farkındayız ama yarın hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Rangers hata yapmamızı bekleyecek kontra arayacak. Böyle bir takıma hata yapmamalısınız."

"RANGERS TARAFTARI SAVUNMA FUTBOLUNU KABUL ETMEZ"

"Ibrox ikonik bir stadyum ve savunmaya dayalı bir oyunu taraftar kabul etmez! Hazırız, Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum! Atak mı olmalıyız? Defans blokları için çalıştık, umarım sonuna kadar götürürüz. Geleceğiz ve elimizden geleni yapacağız."

"KENDİ SAHAMDA 2 FARKLI KAYBETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

"Avrupa'da 200 maçım var. Ancak kendi sahamda 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum! Rövanş nasıl olur, bilmiyorum. Yarın işimizi yaparsak, turu geçme şansımız mümkün. İstanbul'da çok zor bir maç oynadık ama bizden çok farklı takım değiller. Biz aynı hataları yaparsak, elenmeyi hak ederiz."

"İNTİKAM DUYGUSU İÇİNDE DEĞİLİM"

"İlk maç sonucu beni kırmadı! 'İntikam' duygusu içerisinde değilim! Bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatalar yaptık, Rangers bunları iyi kullandı. Birlikte savaştılar ve hak ettiler. İçimde kötü bir duygu, hayal kırıklığı gibi şeyler yok. Pazar günü de önemli maçımız var. Şu an Rangers'ı düşünüyorum, bir şansımız var." ifadelerini kullandı.

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