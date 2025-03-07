Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Bodrum ekibi, ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 35 puanla 6. sırada bulunan ev sahibi takım, Jose Morais yönetiminde 3 puanın sahibi olmak istiyor.

25 haftada 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Kasımpaşa ise Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçmeyi amaçlıyor. 31 puanla 11. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Erkan, Musah, Fredy, Ege, Okita, Puscas

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Winck, Gökhan, Barak, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa

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SİPAY BODRUM FK-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında topla buluşan Okita'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'tan döndü. Gianniotis, dönen topu tamamlamak isteyen Puscas'a da izin vermedi.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Winck'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, topa kaleci Diogo Sousa hakim oldu.

31. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Gökhan Gül'ün kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Diogo Sousa'da kaldı.

45. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Brekalo'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'dan oyun alanına döndü. Bu topu savunma oyuncuları kornere gönderdi.

45+3. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında ceza sahasında Okita topu, Fredy'e aktardı. Fredy'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.