Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yolunda kritik puanlar toplayan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında da 3 puan almanın yollarını arayacak. Son 4 maçında 8 puan toplayan Bodrum FK, küme düşme hattından çıkarak 15. sıraya yükselmeyi başardı. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Jose Morais'in öğrencileri 25 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Burak Yılmaz yönetiminde Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Kasımpaşa ise son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Kötü gidişe dur demek isteyen İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. Bu sezon 25 maçın 7'sini kazanan Kasımpaşa, 11 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 11. sırada bulunuyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİPAY BODRUM FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Bu sezon ilk defa Süper Lig'de boy gösteren Sipay Bodrum FK, Kasımpaşa ile ikinci kez rakip olmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta 0-0 berabere kalan ekipler, bu kez sahaya galibiyet almak için çıkacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.

Bodrum FK-Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Istvan Vad oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.