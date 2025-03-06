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Haberler Süper Lig PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine ceza verdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 20:25
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PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye 2 milyon, Galatasaray'a 1 milyon 570 bin, Göztepe'ye ise 168 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Disipline sevk edilen Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan'a 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel'e de 58 bin 500 lira para cezasına hükmedildi.

Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerinden Fethi Pekin'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edildi.

ikas Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ise yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.

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