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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe - Rangers maçı yayın bilgileri!

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe - Rangers maçı yayın bilgileri!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanaak karşılaşmaya iki eksik çıkacak olan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynayacağı rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor. İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı maçın muhtemel 11'leri ve yayın bilgisi merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 19:31 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 19:31
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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe - Rangers maçı yayın bilgileri!

Fenerbahçe - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Rangers'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda avantajı elde ederek rövanşa rahat çıkmak isteyen sarı-lacivertlilerde Fred ve Osayi, kart cezasından dolayı süre almayacak. Süper Lig'de puan farkını 4'e indiren Kanarya, Kadıköy'deki son 21 maçın 15'inden galip ayrıldı. İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rangers maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Szymanski, Tadic, Kostic, Mert, En-Nesyri, Dzeko.

Rangers: Butland, Tavernier, Pröpper, Fernandes, Rıdvan, Diomande, Raskin, Cerny, Hagi, Igamene, Dessers.

KADIKÖY'DE EZİP GEÇİYOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Avrupa'da 48. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son 3 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Kadıköy'de son 21 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 2022-2023 sezonu başında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra ise iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien, Slovacko, Union Saint-Giollis ve Anderlecht'e karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United ve Olimpik Lyon ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Union Saint-Giollis ve Athletic Bilbao'ya ise boyun eğdi.

EVİNDE TEK MAĞLUBİYET BILBAO'YA

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda hücumuyla da ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 21 maçta rakip fileleri 48 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında evinde sadece Athletic Bilbao karşısında mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy'de 7 Avrupa maçına çıkan sarı-lacivertliler, kağıt üzerinde çok zorlu rakiplerle karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE AVRUPA CANLI İZLE TRT 1

Fenerbahçe, söz konusu süreçte İsviçre'den Lugano, Fransa'dan Lille ve Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Giollis ve Anderlecht, İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Athletic Bilbao'yu konuk ederken, tek mağlubiyetini İspanyol temsilcisi karşısında 2-0 ile yaşadı. Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

LILLE BERABERLİĞİ PAHALIYA PATLADI

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de en büyük hayal kırıklığını sezon başında yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda deplasmandaki 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Fransa'nın Lille takımını konuk eden sarı-lacivertliler, 90 dakikalık bölümde rakibine 1-0 üstünlük sağladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde 118. dakikada penaltı golüyle rakibiyle sahasında beraberlik yaşamak durumunda kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

3 FARKLI TEKNİK ADAM

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa'da iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kurduğu son dönemde 3 farklı teknik adama emanet edildi. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Jorge Jesus, geçen sezon ise İsmail Kartal ile Avrupa'da seyircisi önünde rakiplerine şans tanımadı. Fenerbahçe, yeni sezonda ise Avrupa kupalarının en başarılı teknik adamlarından Jose Mourinho önderliğinde etkili bir görüntü sergiledi.

İÇ SAHADA 141 MAÇTA 73 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 141 maçta 73 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 141 maçta 73 galibiyetin yanı sıra 31 beraberlik ve 37 yenilgi yaşadı. İç saha maçlarında rakip fileleri 206 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 133 gole engel olamadı.

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