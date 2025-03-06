Caner Erkin'e hakeme hakaretten 3 maç men ve para cezası!

Eyüpspor'un deneyimli sol beki Caner Erkin, Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında yardımcı hakeme yönelik sözleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Caner Erkin'e 3 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK'nın yaptığı açıklamada, "İKAS EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu Caner Erkin'in, 03 Mart 2025 tarihinde oynanan Gaziantep FK - İKAS Eyüpspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu maçında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin ilgili maddeleri gereğince 3 resmi maçtan men edilmesine ve 58 bin 500 TL para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.