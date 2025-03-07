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Haberler Beşiktaş Gedson'la 2030'a

Gedson'la 2030'a

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in 2027’de bitecek olan sözleşmesini 2030’a uzatma kararı aldı. Portekizlinin 1.7 milyon euroluk maaşı da 2.5 milyon euro olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
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Gedson'la 2030'a

Beşiktaş, 2022'de kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatıyor... Son dönemde İtalyan devi Milan'ın radarına giren Portekizli oyuncunun menajeriyle başkan Serdar Adalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu toplantı sonrasında taraflar anlaşma sağladı. Gedson'un yeni sözleşmesi 2030'a kadar geçerli olacak. Tecrübeli futbolcunun yıllık 1 milyon 700 bin euro olan maaşında da düzeltme olacak. Portekizli, yeni kontratıyla birlikte senelik 2 milyon 500 bin euro kazanacak. Ayrıca Gedson'un mukavelesinde serbest kalma bedeli de bulunacak.

118 MAÇTA OYNADI

Daha önce ülkemizde Galatasaray ve Çaykur Rizespor formaları da giyen Gedson Fernandes, Benfica'dan transfer olduğu dönemden sonra siyah-beyazlılarla 118 maça çıktı. Sergilediği performansla taraftarların gözdesi halinde gelen 26 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 14 kez gol sevinci yaşarken, takım arkadaşlarına da 15 defa gol pası verdi. Gedson, bu sezon ise Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 37 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 8 kez gol atan Fernandes, 2 defa da asist yaptı. Gedson Fernandes'in bonservisinin %50'si halen eski kulübü Benfica'ya ait konumda bulunuyor.

2 KUPA KAZANDI

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta 2 kupa kaldırdı. Gedson, geçen sezon Türkiye Kupası'nı bu sezon da Süper Kupa kazandı. Portekizli yıldız, Benfica ile de Portekiz Ligi'ni kazanmıştı.

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