DİĞER
Ole’yle kanatlandı
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde adeta şaha kalktı. Kupada ve ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 13 gol attı ve maç başına 2.16'lık gol ortalaması tutturdu. %75'in üzerinde galibiyet yüzdesine sahip olan Beşiktaş, Ole öncesinde ise maç başına 1.47'lik gol ortalamasına sahipti. Ayrıca, Norveçli öncesinde maç başına 1.1 gol yiyen Beşiktaş'ta bu oran son 6 mücadelede 0.5'e indi. Solskjaer öndeliğinde çıktığı ilk maçta Athletic Bilbao'yu 4-1 yenmişti Beşiktaş, bu sonuç da Beşiktaş'ın bu sezon aldığı en farklı galibiyetlerden biri... Ole, kara kartalla çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 2.44 puan ortalaması tutturdu.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.