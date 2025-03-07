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Haberler Beşiktaş Ole’yle kanatlandı

Ole’yle kanatlandı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde adeta şaha kalktı. Kupada ve ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 13 gol attı ve maç başına 2.16'lık gol ortalaması tutturdu. %75'in üzerinde galibiyet yüzdesine sahip olan Beşiktaş, Ole öncesinde ise maç başına 1.47'lik gol ortalamasına sahipti. Ayrıca, Norveçli öncesinde maç başına 1.1 gol yiyen Beşiktaş'ta bu oran son 6 mücadelede 0.5'e indi. Solskjaer öndeliğinde çıktığı ilk maçta Athletic Bilbao'yu 4-1 yenmişti Beşiktaş, bu sonuç da Beşiktaş'ın bu sezon aldığı en farklı galibiyetlerden biri... Ole, kara kartalla çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 2.44 puan ortalaması tutturdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
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Ole’yle kanatlandı
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde adeta şaha kalktı. Kupada ve ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 13 gol attı ve maç başına 2.16'lık gol ortalaması tutturdu. %75'in üzerinde galibiyet yüzdesine sahip olan Beşiktaş, Ole öncesinde ise maç başına 1.47'lik gol ortalamasına sahipti. Ayrıca, Norveçli öncesinde maç başına 1.1 gol yiyen Beşiktaş'ta bu oran son 6 mücadelede 0.5'e indi. Solskjaer öndeliğinde çıktığı ilk maçta Athletic Bilbao'yu 4-1 yenmişti Beşiktaş, bu sonuç da Beşiktaş'ın bu sezon aldığı en farklı galibiyetlerden biri... Ole, kara kartalla çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 2.44 puan ortalaması tutturdu.
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