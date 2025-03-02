Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Kolay teslim olduk

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun değerlendirmeleri…

"KOLAY TESLİM OLDUK"

"Bizim son beş maç mağlubiyet görmeden buraya gelmemiz bizim için değerliydi. Bugün de amacımız doğru oynamaktı. Ama burada ilk yarım saat kolay teslim olduk. Bu biraz canımızı sıkan bir durum ondan sonra oyuncular tabii ki ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarıda biraz daha birebire gittik. Fenerbahçe karşısında biraz daha savunma güvenliğini arttırmanız gerekiyor. Aslında buna da çalıştık. Bir korner, ikinci gol bir korner devamı, çıkarken basit top kaybı, üçüncü golde yine bir orta sonrası devam eden pozisyon, rakibi çok rahat bıraktık. Kolay teslim olduk. Fenerbahçe'ye net pozisyon vermeden 3-0 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin gücünün gerçeği, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için sakat oyuncuların artması üzücü, maçın 20-25 dakikalık bölümünde de kolay teslim olduk. Bunlar bizim için üzücü. Kafamızı kaldıracağız. Rizespor maçında iç sahada gösterdiğimiz güç devam edecek diye umuyorum."