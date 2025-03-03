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Haberler Süper Lig Göztepe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. 4 haftalık kötü gidişin ardından çıkış arayan İzmir ekibi, ligde oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 35 puanla 6. sırada bulunan ev sahibi takım, Stanimir Stoilov yönetiminde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Thomas Reis yönetiminde 24 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Samsunspor ise başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. 46 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Rizespor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Samsunspor, sıralamadaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Göztepe-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 12:04
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Göztepe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi çıkış arayan İzmir ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Stanimir Stoilov yönetiminde sezona etkili başlayan ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun sürpriz takımlarından biri olan Samsunspor ise geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin ardından hata yapmak istemiyor. 46 paunla 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Göztepe-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe-Reeder Samsunspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

GÖZTEPE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Lasse Nielsen, Djalma Silva, Miroshi, Dennis, Hugo, Juan, Romulo

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji

İKİ TAKIM ARASINDA 42. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Göztepe ile Samsunspor 42. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçlardan 21'ini İzmir ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Samsunspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narin ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak üstlenecek.

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