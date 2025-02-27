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Haberler Süper Lig Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ederken maçın hakemi Slavko Vincic'in yaşadığı şaşkınlık gündem oldu. Sloven hakem, derbinin atmosferini "gerilim dolu bir film gibiydi" şeklinde ifade etti. İşte ayrıntılar… (GS-FB spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 09:11
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Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Süper Lig'in 25. haftasında golsüz sona eren derbinin baş aktörlerinden biri olan Sloven hakem Vincic, sahaya ısınmaya çıktığında edindiği bilgiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Slavko Vincic'in Türkiye'deki bu büyük karşılaşmada görev alması zaten uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Ancak asıl sürpriz, maç öncesinde aldığı bir bilgiyle yaşandı.

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Türkiye gazetesinin haberine göre, Vincic stat çevresinde görevlendirilen 32 bin 500 polis olduğunu öğrendiğinde adeta kulaklarına inanamadı.

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Bu rakam, Slovenya'da alışık olduğu maç ortamından çok farklıydı.

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Deneyimli hakem, birkaç gün önce yönettiği Bravo-Koper karşılaşmasında yalnızca 450 biletli seyirci olduğunu hatırlayınca bu dev derbi atmosferi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Isınma sırasında stat ve çevresinde görev yapan 10 bin 50 personelin varlığını öğrendiğinde ise şoke olduğu aktarıldı.

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Vincic'in bu durumu hemen eşiyle paylaştığı ve telefon görüşmesinde yaşadığı hayreti dile getirdiği belirtildi.

Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”

Derbinin atmosferini "Gerilim filmi gibiydi. Böyle bir ortamı daha önce hiç yaşamadım." sözleriyle tanımladığı öğrenildi.

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