Slavko Vincic derbi atmosferine şaştı kaldı! “Gerilim filmi gibiydi”
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ederken maçın hakemi Slavko Vincic'in yaşadığı şaşkınlık gündem oldu. Sloven hakem, derbinin atmosferini "gerilim dolu bir film gibiydi" şeklinde ifade etti. İşte ayrıntılar… (GS-FB spor haberleri)
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Türkiye gazetesinin haberine göre, Vincic stat çevresinde görevlendirilen 32 bin 500 polis olduğunu öğrendiğinde adeta kulaklarına inanamadı.
Bu rakam, Slovenya'da alışık olduğu maç ortamından çok farklıydı.
Deneyimli hakem, birkaç gün önce yönettiği Bravo-Koper karşılaşmasında yalnızca 450 biletli seyirci olduğunu hatırlayınca bu dev derbi atmosferi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Isınma sırasında stat ve çevresinde görev yapan 10 bin 50 personelin varlığını öğrendiğinde ise şoke olduğu aktarıldı.
Vincic'in bu durumu hemen eşiyle paylaştığı ve telefon görüşmesinde yaşadığı hayreti dile getirdiği belirtildi.
Derbinin atmosferini "Gerilim filmi gibiydi. Böyle bir ortamı daha önce hiç yaşamadım." sözleriyle tanımladığı öğrenildi.
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