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Haberler Galatasaray Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip sahasında kazanarak kupada çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. İşte Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 12:30
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Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında 27 Şubat Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

3 OYUNCU EKSİK

Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

LİGDE İKİ KARŞILAŞMADA DA KONYASPOR'U MAĞLUP ETTİ

Cimbom, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.

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