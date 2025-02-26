Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.