Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Okan Buruk'un Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip sahasında kazanarak kupada çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. İşte Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS SPOR HABERİ)
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Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.
Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.
3 OYUNCU EKSİK
Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
LİGDE İKİ KARŞILAŞMADA DA KONYASPOR'U MAĞLUP ETTİ
Cimbom, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.
İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.
İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:
Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Eren, Jelert, Berkan, Eyüp Aydın, Mertens, Yunus, Barış Alper Yılmaz.
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