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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun takımdan ayrılarak eski kulübüne döneceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 13:36
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Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Tecrübeli golcü, sezon başından bu yana yeteri kadar süre alamazken, Süper Lig'de Cenk Tosun için dikkat çeken bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

CENK TOSUN SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan milli futbolcu, Süper Lig'de sezon başından bu yana yalnızca 61 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Forvet hattında En-Nesyri ve Dzeko'nun gerisinde kalan 33 yaşındaki Cenk, takıma veda edebilir.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Sarı lacivertlilerde gözden çıkarılan tecrübeli santrfor için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Akşam'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Cenk Tosun için harekete geçti.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Kariyerinde daha önce Gaziantepspor forması giyen ve buradaki performansıyla Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, Gaziantep şehrine geri dönebilir.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

TALİPLERİ ARTIYOR

Öte yandan Cenk Tosun'un durumunu birçok Süper Lig ekibi de yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor

Milli oyuncunun olası ayrılığında Gaziantep FK ile birlikte birçok Süper Lig ekibinin harekete geçmesi bekleniyor.

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