Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Eski takımına dönüyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun takımdan ayrılarak eski kulübüne döneceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Forvet hattında En-Nesyri ve Dzeko'nun gerisinde kalan 33 yaşındaki Cenk, takıma veda edebilir.
Sarı lacivertlilerde gözden çıkarılan tecrübeli santrfor için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Akşam'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Cenk Tosun için harekete geçti.
Kariyerinde daha önce Gaziantepspor forması giyen ve buradaki performansıyla Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, Gaziantep şehrine geri dönebilir.
TALİPLERİ ARTIYOR
Öte yandan Cenk Tosun'un durumunu birçok Süper Lig ekibi de yakından takip ediyor.
Milli oyuncunun olası ayrılığında Gaziantep FK ile birlikte birçok Süper Lig ekibinin harekete geçmesi bekleniyor.
Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
DİĞER