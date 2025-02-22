TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!

Fenerbahçe'de forma giydiğinden beri dikkatleri çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. 19 yaşındaki başarılı stoperi özellikle Alman kulüpleri transfer etmek için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre Anderlecht ile deplasmanda oynanan maçta Bayer Leverkusen ve Bayern Münih yetkililerinin tribünden genç oyuncuyu izlediği öğrenildi. İki kulüp yetkililerinin de genç oyuncu için olumlu rapor verdikleri belirtildi.