TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu son olarak iki Avrupa devinin yakından izlediği öğrenildi. İşte detaylar...
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Genç stoper, Anderlecht maçından sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum.
Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe" sözlerini sarf etti. Genç oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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