  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu son olarak iki Avrupa devinin yakından izlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!

Fenerbahçe'de forma giydiğinden beri dikkatleri çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. 19 yaşındaki başarılı stoperi özellikle Alman kulüpleri transfer etmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!

Takvim'in haberine göre Anderlecht ile deplasmanda oynanan maçta Bayer Leverkusen ve Bayern Münih yetkililerinin tribünden genç oyuncuyu izlediği öğrenildi. İki kulüp yetkililerinin de genç oyuncu için olumlu rapor verdikleri belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!

Anderlecht maçında takımının ikinci golünü atan Yusuf Akçiçek sezon boyunca iki kulüp tarafından izlenecek. Bayer Leverkusen ve Bayern Münih scoutlarının sezon sonunda astronomik bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!

Genç stoper, Anderlecht maçından sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek devleri peşine taktı!

Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe" sözlerini sarf etti. Genç oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

İşte Muslera'nın yerine gelecek 1 numaralı aday!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Kenan Yıldız'a rekor bonservis! Zinedine Zidane'ı sollayacak...
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan BIST'teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme
G.Saray'da flaş ayrılık! AZ Alkmaar maçı sonrası bileti kesildi
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:43
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:39
Temizleyeceğiz Temizleyeceğiz 00:35
Muhteşem Rafa Silva Muhteşem Rafa Silva 00:30
Kartal uçuşta Kartal uçuşta 00:26
Sekizinci harika! Sekizinci harika! 00:25
Daha Eski
Seriye bağladı Seriye bağladı 00:24
Biz de Vincic'i isteriz Biz de Vincic'i isteriz 00:23
Metoğlu başarılıydı Metoğlu başarılıydı 00:20
Ole Gunnar Solskjaer: Şu an amacımız... Ole Gunnar Solskjaer: Şu an amacımız... 00:04
Adalı'dan yabancı hakem açıklaması! Adalı'dan yabancı hakem açıklaması! 00:04
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 00:04