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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor'dan flaş hakem tepkisi!

Çaykur Rizespor'dan flaş hakem tepkisi!

Son dakika Süper Lig haberi | Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Maçın son dakikalarında Çaykur Rizespor’un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:35 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 22:05
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Çaykur Rizespor'dan flaş hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Zorlu mücadelede Çaykur Rizespor, kırmızı kartla 9 kişi kalmasına rağmen güçlü bir direnç gösterdi. Ancak, Fenerbahçe'nin üstünlüğü maçın sonunda belirleyici oldu.

Maçın son dakikalarında ise Çaykur Rizespor'un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Siyah bir arka plan üzerine "bitti…" yazısının yer aldığı paylaşım, maçın hakemi Burak Pakkan'a yönelik bir tepki olarak algılandı. Çaykur Rizespor'un bu paylaşımı, hakemin kararları karşısında yaşanan hayal kırıklığını yansıttı. İşte Çaykur Rizespor'un o paylaşımı...

"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEDİYSEK..."

Öte yandan, Çaykur Rizespor Asbaşkanı Adnan Er maç sonrası yaptığı açıklamada hakeme isyan etti.

"Emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız" diyen Er şunları söyledi:

"Sahada bize yapılanları kınıyoruz. Rizespor'un puanı gasp edildi. Takımı sahadan çekmediysek Türk futbolu dünya futbolunda zarar görmesin diye. Yeter artık diyoruz! Yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Fenerbahçe böyle bir galibiyet sonrasında nasıl sevinebiliyor? Bu gece bizim puanımız gasp edilmiştir."

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