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Haberler Süper Lig Sami Uğurlu: "Alanyaspor bir sistem takımı"

Sami Uğurlu: "Alanyaspor bir sistem takımı"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, takımının bir sisteme bağlı olarak oynadığını ifade ederek, "Alanyaspor'un istediği oyunu oynayabilen, istediği skorları alabilen bir takım haline geldiğini düşünüyorum" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 19:21
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Sami Uğurlu: "Alanyaspor bir sistem takımı"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe maçının zor olacağını bildiklerini ifade eden Uğurlu, "Göztepe takımı sezon başından beri kaybetmeyen, kendi sahasında çok güçlü taraftarının önünde oyunu da bir o kadar güçlü oluyor. Oyunu değerlendirecek olursak Göztepe'nin, ligin kısa mesafelerde en şiddetli baskı yapan takımı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kaybettikleri toplar sonrasında çok çabuk topu kazanıp geçiş oyunu oynayabiliyor. Yine aynı şekilde uzun vurduğu toplar da ikinci topu kazandıktan sonraki geçiş oyununu bunu çok iyi yapıyorlar. Ancak bizim de artı tarafımız özellikle oyunu genişlettiğimiz zaman uzattığımız zaman oyun boyunu ligin en çok sprint atan ve yüksek şiddeti en iyi olan takımıyız. Oyunun şiddeti eğer ki bizim istediğimiz gibi oynandığı bölümlerde tabii ki de biz istediğimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ancak Göztepe takımı fizik olarak çok güçlü bir takım. Oyun planı belli. Hem bu agresiflikle birlikte yüksek atılan toplarla aldıkları ikinci toplar ve burada pozisyonları var. Ancak dediğim gibi fizik olarak çok küçük kaldık Göztepe karşısında" diye konuştu.

"ROTASYONDA KULLANACAĞIMIZ OYUNCU SAYISI AZ"

Kenar ortalarda ve yüksek toplarda zorlandıklarını söyleyen Uğurlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyunun genelinde çok fazla mücadele eden eksik olsak da, tabii burada transfer ihtiyacımız var tabii ki. Çünkü geçen hafta söylediğimiz bizim eksiklerimiz var. Rotasyonda kullanacağımız oyuncu sayımız çok az dedikten sonra buraya 6-7 eksikle gelmek çok kolay değil. Çünkü gerçekten çok taraftarı olan bir takım, ben İzmirli de olduğum için iyi biliyorum. Bu stadyumda çok defa bulunduğum için Göztepe taraftarının ne kadar güçlü olduğunu, takımın ne kadar desteklediğini, arkasında olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak tabii ki de bizim oyunumuz da, mücadelemiz de çok iyiydi. Oyuncularımı hepsini tebrik ediyorum. Buradan üç puanla dönmek bizim için çok önemli ve çok değerliydi. Tüm oyuncularımı da kutluyorum."

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