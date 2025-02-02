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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Fenerbahçe'nin analizi kolay değil

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Fenerbahçe'nin analizi kolay değil

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. İşte Palut'un açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 18:48
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Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Fenerbahçe'nin analizi kolay değil

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Palut'un sözleri...

"FENERBAHÇE'NİN ANALİZİ KOLAY DEĞİLDİ"

"Hem mental olarak kritik bir maç oynadı Fenerbahçe, sonuç olarak istedikleri sonucu aldılar. Tebriklerimizi iletelim. Kolay değil evet, hoca bugün birçok fresh oyuncuları tercih etmiş. Devam eden oyuncular da var. Maç öncesi böyle düşünebiliriz ama saha içinde performans, moral, iyi oyunun kondisyona etkisi gibi parametreler var. Maç öncesi analizi kolay değildi. Fenerbahçe'nin değişik sistemlerde oynayabiliyor olması, oyuncu tercihlerinin farklılığı... Son haftada transferde 3-4 oyuncuyla Fenerbahçe anlaştı. Bu bizim için sisteme göre, oyunculara göre analiz yapmayı zorlaştırdı. Çeşitli opsiyonlara göre çalıştık. Fenerbahçe bugün tahmin ediyorum 3'lü oynayacak, nasıl baskı yaparız, baskıyı nasıl kırarız, top bize geçince ne yaparız bunların çalışmasını yaptık. Kadro gelince de üstünden geçtik. Fenerbahçe deplasmanı kolay değil. Önce iyi mücadele edeceğiz, mücadele etmeden kazanmak kolay değil. İyi de oynamak gerekiyor."

"SAMET AKAYDIN..."

"Bir önceki maçta sarı kartla cezalı duruma düşenler oldu. Samet'i transfer ettik. Samet ile bir değerlendirme yapacaktık maç öncesi. Ondan dolayı değil. Yeni geldiği bir takım, psikolojik etmenleri yaşadığ bir stat. Belki bu maçı pas geçecektik. Alikulov cezalı. Samet, A Milli Takım futbolcusu. Tecrübesiyle altından kalkacaktır. Casper ve Mithat oynayacak. Tecrübeli bir defans hattımız var. Alternatif anlamında zorluğa düşüren iki sarı kart oldu."

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