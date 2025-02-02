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Haberler Süper Lig Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: "FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır"

Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: "FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un kulüp avukatı Anıl Dinçer, FIFA nezdinde kulübün borcu ve açık davası bulunmadığını bildirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 19:31
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Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: "FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır"

Dinçer, yazılı açıklamasında, Samsunspor'un eski futbolcularından Moryke Fofana da dahil olmak üzere dört futbolcunun kulüp tarafından yapılan testlere katılmadığını, bunun üzerine kulübün ilgili futbolculara disiplin cezası verdiğini belirtti.

Süreç sonrasında Fofana'nın FIFA'ya başvurduğunu ve dava sonucunda oyuncunun kısmen haklı bulunduğunu aktaran Dinçer, şöyle devam etti:

"Kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu dosya, Kasım 2024'te FIFA nezdinde kapatılmıştır. Şu anda FIFA nezdinde kulübümüzün hiçbir borcu ve açık davası bulunmamaktadır. Samsunspor Futbol Kulübü olarak başkanımız Yüksel Yıldırım'ın öncülüğünde tüm hukuki ve ekonomik süreçleri büyük hassasiyet ve titizlikle yürütmekteyiz. Kulübümüz, bir daha transfer yasağı ile karşı karşıya kalmayacaktır. Buna rağmen aylar önce kapanmış bir dosya üzerinden kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya çalışanların dünkü mağlubiyetin ardından böyle bir girişimde bulunmaları manidardır."

Samsunspor'un adını kullanarak kamuoyu ile taraftarı yanıltmaya çalışan kötü niyetli kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatıp savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizen Dinçer, Avrupa yolunda ilerleyen kulüplerine engel olmaya çalışan herkesin gereken hukuki cevabı alacağını kaydetti.

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