Hatayspor 1-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 19. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.
Bu mücadeleyi Rizespor 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Deplasman ekibinin gollerini 11. dakikada Lamine Diack(K.K) ve 63. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.
Hatayspor'un tek golünü ile 23. dakikada Bilal Boutobba attı.
Bu mücadele ile birlikte Rizespor 24 puana yükselirken, Hatayspor 9 puanda kaldı.
Hatayspor'da Rui Pedro ve Erce Kardeşler, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.