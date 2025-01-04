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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio: "Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz"

Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio: "Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını, istifa etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 19:23
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Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio: "Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, son haftalardaki iyi sonuçları sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Aurelio, ilk yarı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ve 3-0 geriye düştüklerini belirtti.

İkinci yarıya farklı oyunla başladıklarını ve golü bulmalarına rağmen devamını getiremediklerini dile getiren Aurelio, "Hepimiz çok üzgünüz, soyunma odasında oyuncular, teknik ekip mağlubiyetini acısını yaşıyoruz. Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz. Hafta içi Kocaelispor ile kupa maçımız var. Akabinde de gelecek hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Aurelio, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır, böyle bir şey düşünmüyoruz. Alex hocamız böyle bir şey düşünmüyor. Görevimizin başındayız." diye yanıtladı.

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