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Haberler Süper Lig Süper Lig'de ilginç anlar! Van de Streek'in şutu tabureyi parçaladı

Süper Lig'de ilginç anlar! Van de Streek'in şutu tabureyi parçaladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor evinde Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibinin 2-0 galip ayrıldığı maçın 2. yarısında Antalyasporlu Van de Streek'in çektiği şut, güvenlik görevlisinin oturduğu taburenin kırılmasına sebep oldu. İşte o anlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 23:33
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Süper Lig'de ilginç anlar! Van de Streek'in şutu tabureyi parçaladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti ve mücadeleyi 2-0'lık galibiyetle tamamladı. Maçın ikinci yarısında Antalyasporlu Van de Streek'in şutunda top, bir güvenlik görevlisinin oturduğu tabureyi kırdı. İşte o ilginç anlar:

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