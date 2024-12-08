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Haberler Süper Lig Eyüpspor 3-0 Samsunspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Eyüpspor 3-0 Samsunspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor konuk ettiği Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 15:25 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 15:33
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Eyüpspor 3-0 Samsunspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Eyüpspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-0'lık skorla geçti. Bu sonucun ardından Eyüpspor 26 puana yükselirken, Samsunspor 29 puanda kaldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Suat Güz üstlendi.

Mücadelenin ilk 20 dakikasında Eyüpspor ile Samsunspor yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremediler ve bu bölüm golsüz eşitlikle geçildi. İlk yarının kalan kısmı orta alan mücadelesine sahne oldu ve soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi. Eyüpspor, 55'inci dakikada öne geçti. Robin Yalçın'ın sağ taraftan ön direğe ortasında Mame Thiam ayak içiyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Eyüpspor, 64'üncü dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Ev sahibi ekip 69'uncu dakikada 3'üncü golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Caner Erkin'in ön direğe ortasına kafayla dokunan Mame Thiam, topu ağlarla buluşturdu: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç Eyüpspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından Eyüpspor 26 puana yükselirken; Samsunspor 29 puanda kaldı.

MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Eyüpspor - Samsunspor maçı için Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde izledi.

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