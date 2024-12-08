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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Hasret kaldığı şampiyonluk ipiğini göğüslemek isteyen Kanarya, dünyaca ünlü oyuncuya kancayı taktı. Sarı lacivertli yönetimin ara transferde döneminde Barcelona'nın gol makinesini İstanbul'a getirebileceği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 12:56
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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Son dönemde Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alan sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Kanarya'da iyi giden sürecin bozulmaması adına ocak ayında gereken bölgelere önemli takviyeler planlanıyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de transfer planlamasını ayrılacak futbolcular belirleyebilir.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Sarı lacivertlilerde birçok oyuncuya ciddi tekliflerin geldiği biliniyordu.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Bu isimlerden birinin ise sezon başında kadroya katılan En-Nesyri olduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Faslı golcü için Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği ve ocak ayında takımadan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

EN NESYRI YERİNE GÜNDEM YARATACAK HAMLE!

Öte yandan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün A Spor'daki yayında 'dünyaca ünlü bir yıldız' ifadeleri kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Sabah'ın haberine göre bu ismin kim olduğu ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Mourinho'ya teklif edilen yıldız oyuncunun Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Sezon başında zaman zaman adı geçen futbolcunun, Mourinho'nun kararı ile takım içi dengeler gözetilerek istenmediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

OCAK AYINDA YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ara transferde takımdan ayrılması durumunda rotasını yeniden Lewandowski'ye çevirebilir.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Sarı lacivertliler sezon başında gerçekleşmeyen transfere ocak ayında nokta koyabilir.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

En-Nesyri'nin satışından önemli bir gelir elde etme ihtimali bulunan Kanarya, Lewandowski transferi için de kaynak sağlamış olacak.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Barcelona'nın ise 36 yaşındaki forvet için ne kadar bonservis talebinde bulunacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

BU SEZON ATTIKÇA ATIYOR!

Robert Lewandowski şu ana kadar Barcelona'da toplam 20 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Dünyaca ünlü futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol attı.

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