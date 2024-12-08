Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...
Derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Hasret kaldığı şampiyonluk ipiğini göğüslemek isteyen Kanarya, dünyaca ünlü oyuncuya kancayı taktı. Sarı lacivertli yönetimin ara transferde döneminde Barcelona'nın gol makinesini İstanbul'a getirebileceği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de transfer planlamasını ayrılacak futbolcular belirleyebilir.
Sarı lacivertlilerde birçok oyuncuya ciddi tekliflerin geldiği biliniyordu.
Bu isimlerden birinin ise sezon başında kadroya katılan En-Nesyri olduğu ifade edilmişti.
Faslı golcü için Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği ve ocak ayında takımadan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.
EN NESYRI YERİNE GÜNDEM YARATACAK HAMLE!
Öte yandan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün A Spor'daki yayında 'dünyaca ünlü bir yıldız' ifadeleri kullanmıştı.
Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu.
Sabah'ın haberine göre bu ismin kim olduğu ise ortaya çıktı.
Mourinho'ya teklif edilen yıldız oyuncunun Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.
Sezon başında zaman zaman adı geçen futbolcunun, Mourinho'nun kararı ile takım içi dengeler gözetilerek istenmediği belirtildi.
OCAK AYINDA YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ara transferde takımdan ayrılması durumunda rotasını yeniden Lewandowski'ye çevirebilir.
Sarı lacivertliler sezon başında gerçekleşmeyen transfere ocak ayında nokta koyabilir.
En-Nesyri'nin satışından önemli bir gelir elde etme ihtimali bulunan Kanarya, Lewandowski transferi için de kaynak sağlamış olacak.
Barcelona'nın ise 36 yaşındaki forvet için ne kadar bonservis talebinde bulunacağı henüz belirsizliğini koruyor.
BU SEZON ATTIKÇA ATIYOR!
Robert Lewandowski şu ana kadar Barcelona'da toplam 20 maça çıktı.
Dünyaca ünlü futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol attı.
Polonyalı santrfor ayrıca 2 de asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Lewa'nın, İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
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