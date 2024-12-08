Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Barcelona'nın gol makinesi...

Faslı golcü için Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği ve ocak ayında takımadan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.

Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu.