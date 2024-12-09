Eleştiriler kaptana

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Oynanan futbol da tam olarak taraftarları tatmin etmedi. Ancak buna rağmen 5 net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko'ya tepkiler geldi. Tüpraş Stadı'ndaki maçın ilk yarısında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapan Dzeko'nun topunu Emirhan çizgiden çıkarmıştı. Kaptan, 49'uncu dakikada ise yine Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi. Fenerbahçeli taraftarlar 38 yaşındaki oyuncuya bu pozisyonlarda golü bulamamasının ardından büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada eleştirilerin odak noktası olan Kaptan, büyük üzüntü yaşadı. Edin Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 13 gol attı ve Fenerbahçe'nin en çok ağları sarsan isimi konumunda.

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Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 8 gol atarken, 1 de asist yaptı.