Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme: Hayat acımasız

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Zorlu derbiden Chamberlain'in golü ile 1-0 galip ayrılan siyah beyazlılar, maç sonrası flaş paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda sarı lacivertliler için bir çalma listesi oluşturdu. İşte "Hayat acımasız" ifadeleri ile paylaşılan o gönderi...

Siyah beyazlılar bu paylaşımın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. İşte Beşiktaş'ın Kanarya göndermeli o paylaşımı..