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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme: Hayat acımasız

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme: Hayat acımasız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabı, göndermeli paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika FB BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 22:07 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 22:36
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme: Hayat acımasız

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Zorlu derbiden Chamberlain'in golü ile 1-0 galip ayrılan siyah beyazlılar, maç sonrası flaş paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda sarı lacivertliler için bir çalma listesi oluşturdu. İşte "Hayat acımasız" ifadeleri ile paylaşılan o gönderi...

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