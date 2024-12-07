Göztepe - Adana Demirspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
15. hafta mücadelesinde Göztepe taraftarı önünde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
6. sırada yer alan Göztepe evinde kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda 3 puanla tanışmak istiyor.
MAÇIN 11'LERİ
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Victor Hugo, Tijanic, Juan, Romulo.
Adana Demirspor: Deniz, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Barasi.
Göztepe - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA
Göztepe - Adana Demirspor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.