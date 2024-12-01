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Haberler Süper Lig Galatasaray - Eyüpspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray - Eyüpspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Galatasaray maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 10:40
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Galatasaray - Eyüpspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Eyüpspor maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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