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Haberler Süper Lig Arda Başakşehir'e

Arda Başakşehir'e

Süper Lig'de sürpriz bir teknik adam değişikliği yaşanacak. Ligde ve Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında Çağdaş Atan'la yollarını ayırmayı planlayan Başakşehir'in Arda Turan'ı teknik direktörlük görevine getirmek istediği öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Arda Başakşehir'e

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan, Konferans Ligi'nde de lig aşamasına kalan RAMS Başakşehir, sonrasında büyük bir düşüş yaşadı. Ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen boz-baykuşlar, Konferans Ligi'nde de üç karşılaşmanın 2'sini kaybetti ve birinden de beraberlikle ayrıldı. Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında yönetim gidişattan memnun değil. Son galibiyetini eylül ayında alan Çağdaş Atan'la yolların ayrılması planlanıyor.

'VEFA BORCUM VAR'

Başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetiminin Çağdaş Atan'la yolların ayrılması halinde ise yerine düşündüğü isim Eyüpspor'la iyi bir grafik ortaya koyan Arda Turan... Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve bu sezonda şu ana kadar oynattığı oyunla takdir toplayan genç teknik adamın 'Başakşehir'e vefa borcum var' dediği ve gelebilecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi. 37 yaşındaki teknik adam, ocak 2018, ocak 2020'de Başakşehir formalası giymişti.

LiGDE 4. SIRADA

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, toplaladığı 22 puanla Trendyol Süper Lig'de dördüncü sırada yer alıyor.

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