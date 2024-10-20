  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Alanyaspor - Kasımpaşa mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 18:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekipte galibiyet için sahaya çıkıyor.

GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Efecan, Janvier, Fatih, Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Brekalo, Da Costa

Alanyaspor - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Samsunspor - Fenerbahçe | CANLI
F.Bahçe'den orta saha çıkarması!
DİĞER
Dünyanın en iyi 100 stadı belli oldu! Türkiye'den 3 stat var
Yenidoğan çetesinin Bağcılar TRG Hastanesi'ndeki 'ölüm' üniteleri görüntülendi! Bebeklere burada kıydılar | İşte CİMER'e yapılan ilk ihbar
Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı?
Kartal derbi öncesi moral depoladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? 18:40
Mourinho'dan İrfan Can ve Kostic açıklaması! Mourinho'dan İrfan Can ve Kostic açıklaması! 18:28
Boluspor evinde galip! Boluspor evinde galip! 18:24
Samsunspor ve F.Bahçe taraftarları birbirine girdi! Samsunspor ve F.Bahçe taraftarları birbirine girdi! 18:09
M. City 3 puanı 90'da aldı! M. City 3 puanı 90'da aldı! 18:01
Kartal derbi öncesi moral depoladı Kartal derbi öncesi moral depoladı 17:54
Daha Eski
Samsunspor - Fenerbahçe | 11'ler açıklandı! Samsunspor - Fenerbahçe | 11'ler açıklandı! 17:52
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 16:35
Galatasaray'dan olay paylaşım! Galatasaray'dan olay paylaşım! 16:17
G.Saray farklı kazandı! G.Saray farklı kazandı! 15:58
Fırtına'da hazırlıklar son hız! Fırtına'da hazırlıklar son hız! 15:41
Pendik'te kazanan çıkmadı! Pendik'te kazanan çıkmadı! 15:40