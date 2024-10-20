Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekipte galibiyet için sahaya çıkıyor.

GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Efecan, Janvier, Fatih, Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Brekalo, Da Costa

Alanyaspor - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.