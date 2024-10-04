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Haberler Süper Lig

Çaykur Rizespor - Antalyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 19:54
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Çaykur Rizespor - Antalyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta açılış müsabakasında İlhan Palut'lu Çaykur Rizespor ile Alex de Souza'lı Antalyaspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ç. RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Rizespor: Grbic, Halil İbrahim, Aliqulov, Mocsi, Taha, Hadziahmetovic, Papanikolau, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Ali Sowe

Antalyaspor: Kenan, Güray, Thalisson, Veysel, Mert, Petrusenko, Kaluzunski, Larsson, Djenepo, Townsend, Samudio

RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Rizespor - Antalyaspor maçı 4 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Bu mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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