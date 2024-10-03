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Haberler Süper Lig

Süper Lig'de 8. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, cuma günü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:50
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Süper Lig'de 8. hafta başlıyor! İşte maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Ekim Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

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