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Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 19:29 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 19:32
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.

LİGİN 7. HAFTASINDA YAPILACAK MAÇLARDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER ŞUNLAR:

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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