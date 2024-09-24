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Haberler Süper Lig

689 Milyon Euro zarar!

‘Dört Büyükler’in 20 yıllık transfer bilançosu: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2004’ten bu yana kadrosuna kattığı oyunculara 1 milyar 574 milyon euro ödedi. Oyuncu satışı konusunda sınıfta kalan 'Dört Büyükler', 689 milyon euro zarar etti. Bu konuda en başarısız kulüp Fenerbahçe oldu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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689 Milyon Euro zarar!

Türkiye'de futbol endüstrisinde paranın büyük bir bölümü 'Dört Büyükler' üzerinden dönüyor. Peki; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 20 yılda ne kadar para harcadı? FOTOMAÇ olarak buna göz attık ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bu sezonu da dahil ettiğimizde 2004'ten itibaren 21 sezonda Türkiye'nin en çok şampiyon olan 4 takımının kasasından bonservisler için tam 1 milyar 574 milyon euro ödendi. Buna karşılık satışlardan elde edilen rakam 885 milyon euro oldu. Yani, 'Dört Büyükler' bonserviste 689 milyon euro zarar etti.

BEŞİKTAŞ 5 YILDA AÇILDI

Transferde kar/zarar dengesinde en başarısız kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 20 yılda 542 milyon euro'luk harcamaya karşılık 301 milyon euro'luk satış gerçekleştirdi. 240 milyon euro zarar yazan Fenerbahçe'yi, ezeli rakibi Galatasaray takip etti. Beşiktaş 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü sırada yer aldı. Son 5 yıllık bilançoda ise Beşiktaş'ın zararı dikkat çekici. 20 yılda hanesine 163 milyon euro eksi yazan siyah-beyazlılar, neredeyse yarısını bu süreçte yaptı. 83 milyon euro zarardaki Beşiktaş'ı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti.

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